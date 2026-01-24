Concert | Quintet Malizioso Rue Jean Nicot Bergerac

Concert | Quintet Malizioso

Rue Jean Nicot Le (P’tit) Chat Noir Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Les membres du quintette Malizioso se rencontrent à Paris en avril 2022, lors de leurs études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Fort de son expérience dans le grand répertoire classique, le quintette Malizioso a pour ambition de s’adresser à tous les publics de façon vivante, humoristique et dynamique, n’hésitant pas à rompre avec les codes d’un milieu parfois trop serioso . .

Rue Jean Nicot Le (P’tit) Chat Noir Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine theatrelagargouille@gmail.com

