Concert Quintet Racine Rue de l’Église Castet

Informations pratiques

Castet

Concert Quintet Racine

Rue de l’Église Eglise Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Nés de la rencontre de musiciens de l’Opéra de Paris et de l’Orchestre National de France, le Quintet Racine réunit cinq artistes d’exception dans le dialogue intime qu’impose la musique de chambre. Au programme, un voyage à travers les siècles et les tempéraments de l’Europe musicale la grâce baroque de Vivaldi, l’élégance souveraine de Mozart, la profondeur romantique de Brahms, et la mélancolie slave de Dvořák. .

Rue de l’Église Eglise Castet 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 12 18 20

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English : Concert Quintet Racine

L’événement Concert Quintet Racine Castet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées