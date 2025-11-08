Concert quintette de cuivres Orschwiller
Concert quintette de cuivres Orschwiller samedi 8 novembre 2025.
Concert quintette de cuivres
Rue de l’Eglise Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Concert donné par le quintette de cuivres des solistes de l’orchestre philharmonique de Strasbourg
Au programme de concert donné par les solistes de l’orchestre philharmonique de Strasbourg
Scènes arméniennes d’Alexander Arutunian
Suite Americana d’Enrique Crespo
Take seven d’Arkady Schilkloper
Do you know Emperor Joe ? de Hans Werner Pirschner
Membres du Quintette
Trompette Vincent Gillig
Bugle Julien Wurtz
Cor Alban Beunache
Trombone Nicolas Moutier
Tuba Micaël Cortone d'Amore
Rue de l’Eglise Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 51 accueil@mairie-orschwiller.fr
English :
Concert by the brass quintet of soloists from the Strasbourg Philharmonic Orchestra
German :
Konzert des Blechbläserquintetts der Solisten des philharmonischen Orchesters von Straßburg
Italiano :
Concerto del quintetto di ottoni con solisti dell’Orchestra Filarmonica di Strasburgo
Espanol :
Concierto del quinteto de metales de solistas de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo
