Concert quintette de cuivres Orschwiller

Concert quintette de cuivres

Rue de l’Eglise Orschwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Concert donné par le quintette de cuivres des solistes de l’orchestre philharmonique de Strasbourg

Au programme de concert donné par les solistes de l’orchestre philharmonique de Strasbourg

Scènes arméniennes d’Alexander Arutunian

Suite Americana d’Enrique Crespo

Take seven d’Arkady Schilkloper

Do you know Emperor Joe ? de Hans Werner Pirschner

Membres du Quintette

Trompette Vincent Gillig

Bugle Julien Wurtz

Cor Alban Beunache

Trombone Nicolas Moutier

Tuba Micaël Cortone d’Amore 0 .

Rue de l’Eglise Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 51 accueil@mairie-orschwiller.fr

English :

Concert by the brass quintet of soloists from the Strasbourg Philharmonic Orchestra

German :

Konzert des Blechbläserquintetts der Solisten des philharmonischen Orchesters von Straßburg

Italiano :

Concerto del quintetto di ottoni con solisti dell’Orchestra Filarmonica di Strasburgo

Espanol :

Concierto del quinteto de metales de solistas de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo

