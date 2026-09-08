Concert – Quintette de l’Orchestre National de Bretagne Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Concert – Quintette de l’Orchestre National de Bretagne

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 20:00:00

fin : 2027-01-08 22:00:00

Date(s) :

2027-01-07 2027-01-08

Clarinette en fête

Souple, chantante, expressive… Ce concert sonne comme une invitation à parcourir un répertoire où la clarinette déploie toutes ses couleurs. Lovée dans un cocon de cordes, elle devient soliste dans ce programme allant de la fin du classicisme à l’apogée du romantisme, joué par cinq musiciennes de l’ONB.

Le fameux Quintette en la majeur K.581 de Mozart, composé deux ans avant sa mort, restitue le son chaud et expressif de l’instrument tout en dégageant une impression de calme et de sérénité. Œuvre de la maturité, le Quintette en si mineur op. 115 de Brahms marche sur ses traces. Le caractère crépusculaire de la clarinette sied merveilleusement au Notturno op.48 d’Émilie Mayer, compositrice contemporaine de Schumann et Chopin, qui fut l’une des très rares femmes de son temps à pouvoir mener sa carrière comme elle l’entendait. Elle signe la pièce maîtresse de ce programme, trait d’union entre les styles et petit bijou d’expressivité.

Tout public. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Concert – Quintette de l’Orchestre National de Bretagne Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme