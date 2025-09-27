Concert R2rien au Ti Guénolé Ti Guénolé Locquénolé

Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé Finistère

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concert Pop Rock au Ti Guénolé !

Ne manquez pas R2rien, le groupe pop rock qui fait vibrer Locquénolé !

Ambiance garantie pour une soirée pleine d’énergie et de bonne musique .

Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 9 62 66 89 22

