Concert R2rien au Ti Guénolé Ti Guénolé Locquénolé
Concert R2rien au Ti Guénolé Ti Guénolé Locquénolé samedi 27 septembre 2025.
Concert R2rien au Ti Guénolé
Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 19:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Concert Pop Rock au Ti Guénolé !
Ne manquez pas R2rien, le groupe pop rock qui fait vibrer Locquénolé !
Ambiance garantie pour une soirée pleine d’énergie et de bonne musique .
Ti Guénolé 5 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 9 62 66 89 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert R2rien au Ti Guénolé Locquénolé a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BAIE DE MORLAIX