CONCERT RACHEL AZAN Sorède

Route de Palau Sorède Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-08-04 20:30:00

fin : 2025-08-18

2025-08-04 2025-08-18

Passez une soirée magique sous les étoiles avec la voix envoûtante de Rachel Azan. Variété live et bonne ambiance au Camping Les Micocouliers ! Gratuit et convivial !

Route de Palau Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

English :

Spend a magical evening under the stars with the enchanting voice of Rachel Azan. Live variety and great atmosphere at Camping Les Micocouliers! Free and friendly!

German :

Verbringen Sie einen magischen Abend unter den Sternen mit der bezaubernden Stimme von Rachel Azan. Live-Musik und gute Stimmung auf dem Campingplatz Les Micocouliers?! Kostenlos und gesellig!

Italiano :

Trascorrete una serata magica sotto le stelle con la voce accattivante di Rachel Azan. Musica dal vivo e grande atmosfera al campeggio Les Micocouliers! Gratuito e amichevole!

Espanol :

Pase una velada mágica bajo las estrellas con la cautivadora voz de Rachel Azan. Música en directo y buen ambiente en el camping Les Micocouliers Gratuito y agradable

