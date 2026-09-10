[CONCERT] Rachmaninov Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes
jeudi 17 décembre 2026 · Couvent des Jacobins - Centre des congrès · Rennes
Informations pratiques
[CONCERT] Rachmaninov Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Jeudi 17 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Redécouvrez les compositions de Rachmaninov avec l’Orchestre National de Bretagne
**Un concert pour mettre en avant les femmes fortes et la force des femmes**
La première partie de concert sera consacré à l’amour et aux figures féminines fortes telles que Leonora, Cléopâtre et Juliette, à travers 4 oeuvres classiques. La seconde partie du concert vous permettra de découvrir le concerto pour piano n°2 de Rachmaninov, une pièce musicale que l’on rattache maintenant depuis plus de 70 ans à Marilyn Monroe.
**Programme :**
* Giuseppe Verdi – La Force du destin : Ouverture
* Augusta Holmès – Ludus pro patria : 2. La Nuit et l’Amour
* Mel Bonis – Le Songe de Cléopâtre
* Piotr Ilitch Tchaïkovski – Roméo et Juliette : Ouverture-fantaisie
* ENTRACTE
* Sergueï Rachmaninov – Concerto pour piano n°2
**Infos pratiques**
> Places limitées
> 8€
> Réservation au CMI Rennes **avant le jeudi 10 décembre.**
_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-17T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-17T22:00:00.000+01:00
1
Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026