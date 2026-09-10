Informations pratiques

[CONCERT] Rachmaninov Couvent des Jacobins – Centre des congrès Rennes Jeudi 17 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Redécouvrez les compositions de Rachmaninov avec l’Orchestre National de Bretagne

**Un concert pour mettre en avant les femmes fortes et la force des femmes**

La première partie de concert sera consacré à l’amour et aux figures féminines fortes telles que Leonora, Cléopâtre et Juliette, à travers 4 oeuvres classiques. La seconde partie du concert vous permettra de découvrir le concerto pour piano n°2 de Rachmaninov, une pièce musicale que l’on rattache maintenant depuis plus de 70 ans à Marilyn Monroe.

**Programme :**

* Giuseppe Verdi – La Force du destin : Ouverture

* Augusta Holmès – Ludus pro patria : 2. La Nuit et l’Amour

* Mel Bonis – Le Songe de Cléopâtre

* Piotr Ilitch Tchaïkovski – Roméo et Juliette : Ouverture-fantaisie

* ENTRACTE

* Sergueï Rachmaninov – Concerto pour piano n°2

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes **avant le jeudi 10 décembre.**

_Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-17T22:00:00.000+01:00

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Couvent des Jacobins – Centre des congrès couvent des jacobins, rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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