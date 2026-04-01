Concert raconté et illustré Ciné Europe Plaisance

Plaisance

Concert raconté et illustré

Ciné Europe 14 rue Saint-Nicolas Plaisance Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Si vous aimez les œuvres de Debussy, Ravel et Fauré, vous allez découvrir avec bonheur la musique pour piano et flûte de Mel Bonis (1858-1937), compositrice française très marquée par l’impressionnisme !

Longtemps réduite au silence par une société patriarcale, Mélanie Bonis a eu de la peine à être reconnue en tant qu’artiste de son vivant. C’est derrière son pseudonyme, Mel Bonis, qu’elle a composé de nombreuses pièces de musique de chambre. Malgré les contraintes sociales auxquelles devait faire face une femme de la fin du XIXe siècle, elle réussit à faire éclore sa passion pour la musique en composant au fil des ans une œuvre d’une admirable sensibilité.

Longtemps méconnue, l’œuvre de Mel Bonis s’impose aujourd’hui par sa beauté.

Pour nous la faire pleinement découvrir, au-delà des œuvres jouées, Aurélie Samani pianiste et Nathalie Amat flûtiste nous parleront de ce que fut la carrière musicale d’une compositrice qui n’avait pas froid aux yeux pour braver les conventions sociales de son temps. Leurs propos seront illustrés de nombreuses projections sur le grand écran du cinéma. Il est donc parfaitement légitime d’annoncer ici un concert, raconté et illustré . Une expérience originale d’immersion pleine et entière dans la vie et l’œuvre d’une compositrice que seul le cinéma L’Europe est en mesure de vous proposer en partenariat avec OCMVA pour la programmation musicale.

Aurélie Samani et Nathalie Amat sont toutes les deux des concertistes de renom. Elles ont décidé d’associer leurs talents pour sortir de l’oubli l’œuvre admirable de Mel Bonis. Une œuvre en parfaite adéquation avec l’esthétique sonore du beau piano à queue Bechstein de 1910 parfaitement adapté à l’acoustique du cinéma de Plaisance du Gers.

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Ciné Europe 14 rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 59 01 contact.cineeurope@gmail.com

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English :

If you like the works of Debussy, Ravel and Fauré, you’ll be delighted to discover the music for piano and flute by Mel Bonis (1858-1937), a French composer strongly influenced by Impressionism!

Long silenced by a patriarchal society, Melanie Bonis struggled to gain recognition as an artist in her own lifetime. Behind her pseudonym, Mel Bonis, she composed numerous pieces of chamber music. Despite the social constraints faced by a woman at the end of the 19th century, she succeeded in nurturing her passion for music, composing over the years a body of work of admirable sensitivity.

Long misunderstood, Mel Bonis?s work is now recognized for its beauty.

Aurélie Samani, pianist, and Nathalie Amat, flautist, will talk about the musical career of a composer who was not afraid to defy the social conventions of her time. Their comments will be illustrated by a number of projections on the big cinema screen. It is therefore perfectly legitimate to announce a concert, narrated and illustrated . An original experience of full immersion in the life and work of a composer that only the cinema L?Europe is able to offer, in partnership with OCMVA for the musical programming.

Aurélie Samani and Nathalie Amat are both renowned concert artists. They have decided to combine their talents to bring the admirable work of Mel Bonis out of oblivion. A work in perfect harmony with the sound aesthetics of the beautiful 1910 Bechstein grand piano, perfectly adapted to the acoustics of the Plaisance du Gers cinema.

L’événement Concert raconté et illustré Plaisance a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65