Concert « Rade Cave » – ZAC du Mont de Magny Gisors, 16 mai 2025 20:30, Gisors.

Eure

Concert « Rade Cave » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Pop Rock

Rade Cave (on répète à la cave et on joue dans les rades) est un groupe de reprises rock qui s'est fait une réputation de groupe plein d'énergie. Au répertoire actuel quelques exemples Bryan Adams, Queen, Rolling Stones et Téléphone.

Pop Rock

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Concert « Rade Cave »

Pop Rock

Rade Cave (we rehearse in the cellar and play in the rades) is a rock cover band with a reputation for high energy. Their current repertoire includes Bryan Adams, Queen, Rolling Stones and Téléphone.

German:

Pop Rock

Rade Cave (wir proben im Keller und spielen in den Flößen) ist eine Rock-Coverband, die sich einen Ruf als energiegeladene Band erarbeitet hat. Das aktuelle Repertoire umfasst u.a. Bryan Adams, Queen, Rolling Stones und Téléphone.

Italiano:

Pop Rock

Rade Cave (proviamo in cantina e suoniamo nelle taverne) è una cover band rock con una reputazione di grande energia. Il loro repertorio attuale comprende Bryan Adams, Queen, Rolling Stones e Téléphone.

Espanol:

Pop Rock

Rade Cave (ensayamos en el sótano y tocamos en las tabernas) es un grupo de versiones de rock con reputación de gran energía. Su repertorio actual incluye a Bryan Adams, Queen, Rolling Stones y Téléphone.

