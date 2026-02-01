Concert Rade Cave ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Rade Cave ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 14 février 2026.
Concert Rade Cave
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Pop Rock
Rade Cave (on répète à la cave et on joue dans les rades) est un groupe de reprises rock qui s’est fait une réputation de groupe plein d’énergie. Au répertoire actuel quelques exemples Bryan Adams, Queen, Rolling Stones et Téléphone. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Rade Cave
L’événement Concert Rade Cave Gisors a été mis à jour le 2026-02-06 par Vexin Normand Tourisme