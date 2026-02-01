Concert Rade Cave ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Rade Cave

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pop Rock

Rade Cave (on répète à la cave et on joue dans les rades) est un groupe de reprises rock qui s’est fait une réputation de groupe plein d’énergie. Au répertoire actuel quelques exemples Bryan Adams, Queen, Rolling Stones et Téléphone. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

