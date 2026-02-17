Concert Radio Babel marseille La Manufacture Aix-en-Provence

Concert Radio Babel marseille

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 20h30. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Dans ce nouvel opus, Radio Babel Marseille vous embarque pour l’Au-Delà des Mers polyphonies, beatbox et chants du monde voguent vers des horizons inconnus où les cultures se rencontrent et l’imaginaire prend le large.

Avec Au-delà des Mers, Radio Babel Marseille fait voguer ses voix comme des navires sur l’océan de l’imaginaire. Polyphonies, guitare et beatbox tissent des vagues de sons qui portent vers des rivages inconnus, où se mêlent tempêtes et trésors enfouis.



Entre influences méditerranéennes et chants du monde, le groupe transforme les textes et mélodies en paysages vocaux, explorant la richesse des cultures avec modernité et originalité. Leur projet est une traversée musicale qui invite à rêver, écouter et se laisser porter par le flux des voix, entre mémoire et voyage, avec une proposition audacieuse et contemporaine. .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@musiterranee.com

English :

In this new opus, Radio Babel Marseille takes you to Beyond the Seas: polyphonies, beatboxes and world songs sail towards unknown horizons where cultures meet and the imaginary takes to the open sea.

