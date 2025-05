Concert RADIO BYZANCE à Vendôme – Vendôme, 16 mai 2025 20:30, Vendôme.

Porté par l’énergie des Sound Systems Reggae-Dub, Radio Byzance fusionne influences du monde et culture électro pour créer un son unique et envoûtant.

Concert RADIO BYZANCE à Vendôme. Né en 2019, ce trio propose un reggae digital mâtiné de cumbia, de musique de l’Est et d’improvisations live. Leur album Positive Wave, salué par FIP, mêle chants en anglais/espagnol et instruments acoustiques. Créé pour la scène comme la rue, leur show mobile solaire s’inspire du Sound System et du Dub. Avec plus de 180 concerts, Radio Byzance rayonne sur les routes de France et de Suisse. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92

English :

Driven by the energy of Reggae-Dub sound systems, Radio Byzance fuses world influences and electro culture to create a unique, spellbinding sound.

German :

Getragen von der Energie der Reggae-Dub-Soundsysteme verschmelzen bei Radio Byzance weltliche Einflüsse und Elektrokultur zu einem einzigartigen und fesselnden Sound.

Italiano :

Spinta dall’energia dei sound system Reggae-Dub, Radio Byzance fonde influenze mondiali e cultura electro per creare un suono unico e affascinante.

Espanol :

Impulsada por la energía de los sistemas de sonido Reggae-Dub, Radio Byzance fusiona influencias mundiales y cultura electro para crear un sonido único y hechizante.

