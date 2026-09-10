Concert-radio : le silence des pantoufles La Grande Boutique Langonnet
jeudi 1 octobre 2026 · La Grande Boutique · Langonnet
Informations pratiques
Langonnet
Concert-radio : le silence des pantoufles
La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01
« Je dissous donc ce soir l’Assemblée nationale ». Le dimanche 9 juin 2024, après l’annonce du résultat des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale. Décision à haut risque de voir l’Extrême droite rafler la mise.
Avec la musicienne Cécile Jarsaillon et Antoine Chao producteur radio. .
La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83
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English :
L’événement Concert-radio : le silence des pantoufles Langonnet a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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