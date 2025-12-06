Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT RADIX Mine d’art Dieulefit

CONCERT RADIX Mine d’art Dieulefit samedi 6 décembre 2025.

CONCERT RADIX

Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme

Début : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06

Le concert démarre à 22 heures.
Petite restauration sur place

Vous pouvez venir directement, nous ne prenons pas les réservations.
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86 

English :

The concert starts at 10 pm.
Light refreshments on site

You can come directly, we don’t take reservations.

German :

Das Konzert beginnt um 22 Uhr.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Sie können direkt kommen, wir nehmen keine Reservierungen entgegen.

Italiano :

Il concerto inizia alle 22.00.
Rinfresco leggero in loco

Potete venire direttamente, non accettiamo prenotazioni.

Espanol :

El concierto comienza a las 22.00 horas.
Refrescos ligeros in situ

Puedes venir directamente, no aceptamos reservas.

L'événement CONCERT RADIX Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-13