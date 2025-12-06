CONCERT RADIX Mine d’art Dieulefit
CONCERT RADIX Mine d’art Dieulefit samedi 6 décembre 2025.
CONCERT RADIX
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 22:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le concert démarre à 22 heures.
Petite restauration sur place
Vous pouvez venir directement, nous ne prenons pas les réservations.
.
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86
English :
The concert starts at 10 pm.
Light refreshments on site
You can come directly, we don’t take reservations.
German :
Das Konzert beginnt um 22 Uhr.
Kleine Speisen und Getränke vor Ort
Sie können direkt kommen, wir nehmen keine Reservierungen entgegen.
Italiano :
Il concerto inizia alle 22.00.
Rinfresco leggero in loco
Potete venire direttamente, non accettiamo prenotazioni.
Espanol :
El concierto comienza a las 22.00 horas.
Refrescos ligeros in situ
Puedes venir directamente, no aceptamos reservas.
L’événement CONCERT RADIX Dieulefit a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux