CONCERT RAFFUT Lieu-dit Moundo Aurignac

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Rendez-vous à La Glissade !

C’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique « guitarisée », vers un Brésil cousin…

Restauration sur place par Karr’ à Mel

Buvette sur place

Participation libre mais nécessaire. 10 .

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

English :

See you at La Glissade!

German :

Wir treffen uns in La Glissade!

Italiano :

Ci vediamo a La Glissade!

Espanol :

¡Nos vemos en La Glissade!

