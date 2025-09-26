CONCERT RAFFUT Lieu-dit Moundo Aurignac

vendredi 26 septembre 2025.

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-26 21:00:00
fin : 2025-09-26

2025-09-26

Rendez-vous à La Glissade !
C’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique « guitarisée », vers un Brésil cousin…
Restauration sur place par Karr’ à Mel
Buvette sur place
Participation libre mais nécessaire. 10  .

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie   contact@laglissade.baby

