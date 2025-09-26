CONCERT RAFFUT Lieu-dit Moundo Aurignac
Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-26 21:00:00
Rendez-vous à La Glissade !
C’est quand le soir se lève que RAFFUT nous invite dans un bal psychédélique, à la fois local et tropical. Une péninsule méditerranéenne vers une Afrique « guitarisée », vers un Brésil cousin…
Restauration sur place par Karr’ à Mel
Buvette sur place
Participation libre mais nécessaire. 10 .
Lieu-dit Moundo LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby
English :
See you at La Glissade!
German :
Wir treffen uns in La Glissade!
Italiano :
Ci vediamo a La Glissade!
Espanol :
¡Nos vemos en La Glissade!
