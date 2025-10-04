Concert Ragaa & Rreno Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Place de l'Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église

2025-10-04 18:00:00

2025-10-04 18:30:00

2025-10-04

Rendez-vous samedi 4 octobre à 18h à la halle 901 à Saint-Pierre-Eglise pour clôturer le forum des associations culturelles organisé par l’association CESAME salle René CLOT.

Le duo Ragaa & Reno se produira pour un duo de covers acoustics.

Avec Ragaa Moudawi au chant et Reno à la guitare.

Duo chant guitare, Ragaa gagnante du concours de chant « Eclats de voix » 2020 à Cherbourg en Cotentin. Reno Lebrun à la guitare.

GRATUIT. Entrée libre.

Durée 30mn. .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 2 33 54 33 09 mairie@saint-pierre-eglise.fr

