CONCERT RAICES FLAMENCA Lamalou-les-Bains

4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch accueille en concert Raices Flamenco le dimanche 10 août à partir de 19h

Andalousie, Orient, Amérique Latine

Pensez à réserver votre table au 07 67 69 11 09 ou melimelo-lamalou.com

4 chemin du plos de Rhèdes Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 67 69 11 09

English :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch welcomes Raices Flamenco in concert on Sunday August 10th from 7pm

Andalusia, Orient, Latin America

Remember to reserve your table on 07 67 69 11 09 or melimelo-lamalou.com

German :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch empfängt am Sonntag, den 10. August ab 19 Uhr Raices Flamenco zu einem Konzert

Andalusien, Orient, Lateinamerika

Denken Sie daran, Ihren Tisch unter 07 67 69 11 09 oder melimelo-lamalou.com zu reservieren

Italiano :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch accoglie Raices Flamenco in concerto domenica 10 agosto dalle 19.00

Andalusia, Oriente, America Latina

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo allo 07 67 69 11 09 o su melimelo-lamalou.com

Espanol :

Méli Mélo, Resto-Buvette -Brunch acoge a Raíces Flamenco en concierto el domingo 10 de agosto a partir de las 19:00 h

Andalucía, Oriente, América Latina

No olvide reservar su mesa en el 07 67 69 11 09 o en melimelo-lamalou.com

