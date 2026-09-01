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AGENDA · Arleuf

Concert – RAID DREAM Salle des fêtes Arleuf

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Arleuf

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
119 LE Château
Ville
58430 Arleuf
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Arleuf

Concert – RAID DREAM

Salle des fêtes 119 LE Château Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert – Boucherie Trad à 18h suivi de The Flying Snails à 20h30. Gratuit, salle des fêtes à Arleuf. Buvette sur place. Organisé par DREAM.   .

Salle des fêtes 119 LE Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert – RAID DREAM

L’événement Concert – RAID DREAM Arleuf a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs