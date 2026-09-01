Concert – RAID DREAM Salle des fêtes Arleuf

Informations pratiques

Arleuf

Concert – RAID DREAM

Salle des fêtes 119 LE Château Arleuf Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Concert – Boucherie Trad à 18h suivi de The Flying Snails à 20h30. Gratuit, salle des fêtes à Arleuf. Buvette sur place. Organisé par DREAM. .

Salle des fêtes 119 LE Château Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert – RAID DREAM

L’événement Concert – RAID DREAM Arleuf a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs