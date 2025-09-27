Concert Raisin Sex au Wattignies Wattignies (Le) Nantes

Concert Raisin Sex au Wattignies Wattignies (Le) Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Un trio créé en 2022 autour des textes de Neil Ujuonnal (alias Julien Lannou), le seul authentique infra-crooner Breton. Ces textes sont mis en musique et accompagnés au chant par Claire L’hostis (trompette/clarinette/clavier/percussion) et Mathias Mantello (percussions/clavier).

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83