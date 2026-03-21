Teloché

Concert Ramdâmes

30 Ter Rue du 8 Mai Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Ramdâmes en concert à La pince à vélo le 3 juillet. Affaire à suivre

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30 Ter Rue du 8 Mai Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 39 96 10 lapinceavelo@gmail.com

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English :

Ramdâmes in concert at La pince à vélo on July 3. To be continued

L’événement Concert Ramdâmes Teloché a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72