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Concert Ramdâmes Teloché

Concert Ramdâmes Teloché vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : 30 Ter Rue du 8 Mai

Ville : 72220 Teloché

Département : Sarthe

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Teloché

Concert Ramdâmes

30 Ter Rue du 8 Mai Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Ramdâmes en concert à La pince à vélo le 3 juillet. Affaire à suivre
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30 Ter Rue du 8 Mai Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 39 96 10  lapinceavelo@gmail.com

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English :

Ramdâmes in concert at La pince à vélo on July 3. To be continued

L’événement Concert Ramdâmes Teloché a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72

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