Concert Ramdâmes Teloché
Concert Ramdâmes Teloché vendredi 3 juillet 2026.
Teloché
Concert Ramdâmes
30 Ter Rue du 8 Mai Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Ramdâmes en concert à La pince à vélo le 3 juillet. Affaire à suivre
.
30 Ter Rue du 8 Mai Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 62 39 96 10 lapinceavelo@gmail.com
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English :
Ramdâmes in concert at La pince à vélo on July 3. To be continued
L’événement Concert Ramdâmes Teloché a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72
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