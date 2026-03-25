Concert RAME ‘N’ RUN ‘N’ ROCK ! RD 48 Pont-l’Évêque
Concert RAME ‘N’ RUN ‘N’ ROCK ! RD 48 Pont-l’Évêque samedi 11 avril 2026.
Concert RAME ‘N’ RUN ‘N’ ROCK !
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert pour la Journée Mondiale contre la maladie de Parkinson.
McMahoun Asso sera représentée par 2 groupes HADRON en représentation accoustique et le groupe COM’PULSION. .
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
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English : Concert RAME ‘N’ RUN ‘N’ ROCK !
Concert for World Parkinson’s Day.
L’événement Concert RAME ‘N’ RUN ‘N’ ROCK ! Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Terre d’Auge Tourisme
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