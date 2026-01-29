Concert Rameaux grégorien Rue de la Tiarde Saint-Gourson
Concert Rameaux grégorien Rue de la Tiarde Saint-Gourson dimanche 29 mars 2026.
Concert Rameaux grégorien
Rue de la Tiarde Eglise Saint-Gourson Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
.
Rue de la Tiarde Eglise Saint-Gourson 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Rameaux grégorien Saint-Gourson a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Destination Nord Charente