Concert Rando-choeur l’abbaye en Grandvaux Grande-Rivière Château

Gratuit
Début : 2025-10-27 17:30:00
fin : 2025-10-27 18:30:00
2025-10-27
Concert Rando-choeur à l’église de l’Abbaye lundi 27 octobre à 17h30.
Entrée gratuite.
Spectacle proposé et organisé par le centre de vacances Les Mussillons, en partenariat avec le Centre Culturel du Grandvaux et la paroisse du doyenné de Morez. .
l’abbaye en Grandvaux Eglise Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr
