Concert-randonnée L’homme qui plantait des arbres Route de la Chaud Brioude
Concert-randonnée L’homme qui plantait des arbres Route de la Chaud Brioude dimanche 24 mai 2026.
Concert-randonnée L’homme qui plantait des arbres
Route de la Chaud La Bageasse Brioude Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Sur le thème Grandeur Nature , le festival des Escales Brivadoises propose cette année 6 concerts dans 6 lieux différents à Lavaudieu, Blesle ou encore Chavaniac la Fayette.
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Route de la Chaud La Bageasse Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 72 15 81
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English :
On the theme of Grandeur Nature , this year’s Escales Brivadoises festival features 6 concerts at 6 different venues in Lavaudieu, Blesle and Chavaniac la Fayette.
L’événement Concert-randonnée L’homme qui plantait des arbres Brioude a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne