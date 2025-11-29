Concert rap Alef, Nobody et Helheim La Pimenterie Saint-Point
Concert rap Alef, Nobody et Helheim La Pimenterie Saint-Point samedi 29 novembre 2025.
Concert rap Alef, Nobody et Helheim
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Soirée rap à la Pimenterie !
ALEF & Noboby + beatmaker Helheim
Venez les soutenir, soirée au chapeau ! .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Concert rap Alef, Nobody et Helheim
German : Concert rap Alef, Nobody et Helheim
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert rap Alef, Nobody et Helheim Saint-Point a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)