Concert Rap | Demi-Portion + Aka Seul Two

Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 23:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Rendez-vous vendredi 6 avril à la Grange à Musique pour la soirée Rap programmée par Les Amis de la Grange à Musique avec Demi-Portion et Aka Seul Two. Tarif plein 14€ tarif réduit 12€. Réservation conseillée

Depuis près de vingt-cinq ans, Demi Portion avance sans tricher, fidèle à ses valeurs et à la culture hip-hop qui l’a construit. Toujours ancré dans ses racines, il explore, se renouvelle et continue d’affirmer une identité restée intacte.

Aka Seul Two, rappeur de Soissons, s’est fait une place grâce à son énergie et à sa fidélité au hip-hop qu’il explore depuis ses 13 ans. également membre du groupe Av, il mêle mélancolie et engagement dans une esthétique personnelle.

Concert programmé par l’association Les Amis de la Grange à Musique

Rendez-vous Vendredi 3 avril à 20h

Tarif plein: 14€ Tarifs réduit 12€

La Grange à musique, 16, boulevard Salvador Allende 60100 Creil .

Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 lesamisdelagrange.presidente@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Friday April 6 at the Grange à Musique for the Rap evening programmed by Les Amis de la Grange à Musique with Demi-Portion and Aka Seul Two. Full price 14? concessions 12? Reservations recommended

L’événement Concert Rap | Demi-Portion + Aka Seul Two Creil a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise