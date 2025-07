Concert “Rap des Villes & des Champs” VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

À l’occasion de la restitution de la 3ᵉ édition de la résidence de territoire, venez assister au concert du groupe de RAP engagé Milit’ANTS !

Le saviez-vous ? Le groupe Milit’ANTS a tout récemment assuré la première partie du mythique groupe IAM, le 9 juillet dernier, lors d’un événement exceptionnel au Pic du Midi ! Une reconnaissance forte pour ce duo qui mêle avec talent rap et engagement social.

Ce concert à Vic-en-Bigorre vient clore plusieurs semaines de résidence artistique sur le territoire, marquées par des ateliers, des rencontres et de la création collective avec les jeunes du terrioire.

Milit’ANTS, c’est un rap qui relie les villes et les champs, qui fait résonner les voix locales avec puissance et authenticité.

Un moment fort à vivre en famille ou entre amis, pour célébrer la culture, le vivre-ensemble et la force de l’expression artistique locale.

VIC-EN-BIGORRE Ciné de l’atelier Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

To mark the end of the 3rd edition of the regional residency, come and enjoy a concert by the committed RAP group Milit?ANTS!

Did you know? The group Milit?ANTS recently opened for the legendary group IAM at an exceptional event at the Pic du Midi on July 9! A major accolade for this duo, who combine rap with social commitment.

This concert in Vic-en-Bigorre brings to a close several weeks of artistic residency in the area, marked by workshops, meetings and collective creation with local young people.

Milit?ANTS is a rap that links town and country, making local voices resonate with power and authenticity.

An unforgettable experience for families and friends, celebrating culture, living together and the power of local artistic expression.

German :

Anlässlich der Rückgabe der 3. Ausgabe der Gebietsresidenz, besuchen Sie das Konzert der engagierten RAP-Gruppe Milit?ANTS!

Wussten Sie schon? Die Gruppe Milit?ANTS trat erst kürzlich als Vorgruppe der legendären Gruppe IAM auf, und zwar am 9. Juli bei einer außergewöhnlichen Veranstaltung auf dem Pic du Midi! Eine große Anerkennung für das Duo, das Rap und soziales Engagement gekonnt miteinander verbindet.

Das Konzert in Vic-en-Bigorre war der Abschluss eines mehrwöchigen Künstleraufenthalts in der Region, der von Workshops, Begegnungen und gemeinsamen kreativen Arbeiten mit Jugendlichen aus der Region geprägt war.

Milit ANTS ist ein Rap, der Stadt und Land verbindet und die lokalen Stimmen mit Kraft und Authentizität erklingen lässt.

Ein Höhepunkt für die ganze Familie und Freunde, um die Kultur, das Zusammenleben und die Kraft des lokalen künstlerischen Ausdrucks zu feiern.

Italiano :

In occasione della conclusione della terza edizione della residenza regionale, venite a vedere il gruppo militante RAP Milit?ANTS in concerto!

Lo sapevate? Il gruppo Milit?ANTS ha recentemente aperto per il leggendario gruppo IAM in un evento speciale al Pic du Midi il 9 luglio! Un riconoscimento importante per questo duo che unisce il rap all’impegno sociale.

Questo concerto a Vic-en-Bigorre conclude diverse settimane di residenza artistica nella zona, caratterizzate da workshop, incontri e creazioni collettive con i giovani del posto.

Milit?ANTS è un rap che unisce città e campagna, risuonando con le voci locali con forza e autenticità.

È un grande momento di condivisione con la famiglia e gli amici, per celebrare la cultura, la convivenza e la forza dell’espressione artistica locale.

Espanol :

Con motivo de la clausura de la 3ª edición de la residencia regional, ¡venga a ver en concierto al grupo militante de RAP Milit?ANTS!

¿Sabía que? El grupo Milit?ANTS acaba de telonear al legendario grupo IAM en un evento especial celebrado en el Pic du Midi el 9 de julio Un gran reconocimiento para este dúo que combina el rap con el compromiso social.

Este concierto en Vic-en-Bigorre pone fin a varias semanas de residencia artística en la zona, marcadas por talleres, encuentros y creación colectiva con los jóvenes de la localidad.

Milit?ANTS es un rap que une ciudad y campo, haciendo resonar las voces locales con fuerza y autenticidad.

Es un buen momento para compartir con la familia y los amigos, para celebrar la cultura, la convivencia y el poder de la expresión artística local.

