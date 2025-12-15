Concert Rap par Cheeko Pôle Culturel Évasion Ambarès-et-Lagrave

Concert Rap par Cheeko Vendredi 23 janvier 2026, 20h00 Pôle Culturel Évasion Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-23T20:00:00+01:00 – 2026-01-23T22:00:00+01:00

Parce que l’union fait la force, le Syndicat Intercommunal à VOcation Culturelle (SIVOC) regroupe 7 communes de la Presqu’ile : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, St-Loubès, St Louis de Montferrand et St Vincent de Paul. Son objectif est de proposer des actions culturelles afin de faire découvrir des œuvres et des artistes tout en favorisant les échanges et le lien social. Après les contes en 2025, le SIVOC vous propose en 2026 de participer au festival « Presqu’ile en Zik » qui mettra, comme son nom l’indique, la musique à l’honneur. Concerts, lectures musicales, spectacles pour petits et grands, plusieurs univers musicaux seront représentés sur les différentes communes avant la journée finale du 28 février, à Carbon Blanc.

Le rappeur Cheeko, revient en solo dans vos tympans, avec humour, justesse et poésie. Quelques punchlines bien affutées, des souvenirs en photos, des parenthèses sombres, des histoires d’amour foirées ou torrides…Bref tout ce qu’il faut pour ne pas s’ennuyer et se dire que le rap n’était pas mieux avant.

En partenariat avec Le Rocher de Palmer

Pôle Culturel Évasion Pl. de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

