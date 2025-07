Concert rap SDM Maxéville

Concert rap SDM Maxéville vendredi 31 octobre 2025.

Concert rap SDM

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 20:00:00

SDM, jeune rappeur originaire de Clamart, enchaîne les succès à une vitesse fulgurante. Depuis son deuxième album Liens du 100 sorti fin 2022, où il collabore avec des noms comme Tiakola ou Niska, il ne cesse de gravir les échelons. Après un Olympia complet, puis un Zénith plein à craquer en 2023, il vise encore plus haut avec un concert exceptionnel à l’Accor Arena… doublé d’une deuxième date face à la demande.

Signé sur le label 92i de Booba depuis 2020, SDM s’impose comme l’une des figures majeures de la nouvelle scène rap française. À seulement quelques années de carrière, il devient jury de Nouvelle École sur Netflix, aux côtés d’Aya Nakamura et SCH. Avec ses textes percutants, son flow aiguisé et son charisme scénique, il incarne une génération déterminée et explosive. Et ce n’est que le début !

Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

SDM, a young rapper from Clamart, is racking up success after success at lightning speed. Since his second album, Liens du 100, released at the end of 2022, on which he collaborated with the likes of Tiakola and Niska, he has been climbing the ladder. After a sold-out Olympia, then a sold-out Zenith in 2023, he is aiming even higher with an exceptional concert at the Accor Arena? doubled by a second date in response to demand.

Signed to Booba’s 92i label in 2020, SDM has established himself as one of the leading figures on the new French rap scene. Just a few years into his career, he became a judge on Nouvelle École on Netflix, alongside Aya Nakamura and SCH. With his hard-hitting lyrics, sharp flow and stage charisma, he embodies a determined and explosive generation. And this is just the beginning!



German :

SDM, ein junger Rapper aus Clamart, verzeichnet in rasantem Tempo einen Erfolg nach dem anderen. Seit seinem zweiten Album Liens du 100, das Ende 2022 erschien und auf dem er mit Namen wie Tiakola oder Niska zusammenarbeitet, klettert er unaufhörlich die Karriereleiter hinauf. Nach einem ausverkauften Olympia und einem ausverkauften Zénith im Jahr 2023 will er nun mit einem außergewöhnlichen Konzert in der Accor Arena? und einem zweiten Termin aufgrund der großen Nachfrage noch höher hinaus.

SDM, der seit 2020 bei Boobas Label 92i unter Vertrag ist, hat sich als eine der wichtigsten Figuren der neuen französischen Rap-Szene etabliert. Nach nur wenigen Jahren in seiner Karriere wurde er neben Aya Nakamura und SCH zum Juror von Nouvelle École auf Netflix. Mit seinen eindringlichen Texten, seinem scharfen Flow und seinem Charisma auf der Bühne verkörpert er eine entschlossene und explosive Generation. Und das ist erst der Anfang!



Italiano :

SDM, giovane rapper di Clamart, sta collezionando successi su successi. Dal suo secondo album, Liens du 100, pubblicato alla fine del 2022, in cui ha collaborato con artisti del calibro di Tiakola e Niska, ha continuato a scalare la classifica. Dopo il tutto esaurito all’Olympia e il tutto esaurito allo Zénith nel 2023, l’artista punta ancora più in alto con un concerto eccezionale all’Accor Arena, raddoppiato da una seconda data in risposta alla domanda.

Firmato con l’etichetta 92i di Booba nel 2020, SDM si sta affermando come una delle figure di spicco della nuova scena rap francese. A pochi anni dall’inizio della sua carriera, è diventato giudice di Nouvelle École su Netflix, insieme ad Aya Nakamura e SCH. Con i suoi testi duri, il suo flow tagliente e il suo carisma sul palco, è l’incarnazione di una generazione determinata ed esplosiva. E questo è solo l’inizio!



Espanol :

SDM, joven rapero de Clamart, acumula éxito tras éxito. Desde su segundo álbum, Liens du 100, publicado a finales de 2022, en el que colaboró con artistas de la talla de Tiakola y Niska, no ha dejado de escalar posiciones. Después de las entradas agotadas en el Olympia y en el Zénith en 2023, apunta aún más alto con un concierto excepcional en el Accor Arena… duplicado por una segunda fecha en respuesta a la demanda.

SDM, fichado por el sello 92i de Booba en 2020, se está consolidando como una de las principales figuras de la nueva escena del rap francés. A los pocos años de empezar su carrera, se ha convertido en jurado de Nouvelle École en Netflix, junto a Aya Nakamura y SCH. Con sus letras contundentes, su agudo flow y su carisma escénico, es la encarnación de una generación decidida y explosiva. Y esto no ha hecho más que empezar



