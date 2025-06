Concert rap Via Mistral Au Village des Fadas Base de voile de Tholon Martigues 12 juillet 2025 22:30

Bouches-du-Rhône

Concert rap Via Mistral Au Village des Fadas Samedi 12 juillet 2025 à partir de 22h30. Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-12 22:30:00

Culture Hip-Hop underground, néo soul et R’n’B. Au Village des Fadas du Monde, à Martigues, en bord d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Gratuit.

Kena Womo commence le piano à 5 ans, découvre sa passion pour le chant et l’écriture à 12 ans.

Influencée par la culture Hip-Hop underground, Neo Soul et R’n’B, elle crée un univers musical à la fois mélancolique et joyeux, alternant entre anglais et français.



Les Fadas vous accueillent, dans leur Village des Fadas du Monde du 10 au 13 juillet 2025, au cœur de l’été, en d’étang et de pinède, à la Base nautique municipale de Tholon. Un espace festif et populaire musique, théâtre, cuisine, sports, danse, rencontres…

Notre village est ton village ! scandent certain.es… Festifs ! , chantent les un.es… Populaires ! répondent encore d’autres…

Une nouvelle fois, les Fadas du Monde inventent le Village, on y accueillera les propositions de toutes et tous, nos ami.es, nos familles…Le monde, quoi ! … .

Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

English :

Underground hip-hop, neo soul and R’n’B culture. At the Village des Fadas du Monde, in Martigues, on the banks of a lake and pine forest, at the Base nautique municipale de Tholon. Free admission.

German :

Underground Hip-Hop-Kultur, Neoo Soul und R’n’B. Im Village des Fadas du Monde in Martigues, am Ufer eines Teichs und Pinienwaldes, an der städtischen Wassersportbasis von Tholon. Kostenlos.

Italiano :

Cultura underground hip-hop, neo-soul e R’n’B. Al Village des Fadas du Monde, a Martigues, sulle rive di un lago e di una pineta, presso la Base nautique municipale di Tholon. Ingresso libero.

Espanol :

Hip-hop underground, neo soul y cultura R’n’B. En el Village des Fadas du Monde, en Martigues, a orillas de un lago y un pinar, en la Base nautique municipale de Tholon. Entrada gratuita.

