Concert Raphabulleux TARBES Tarbes

Concert Raphabulleux

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Ancien chanteur du groupe Les Wanted dans les années 90, il poursuit aujourd’hui une carrière solo en tant qu’auteur-compositeur-interprète.

Guitariste cinq cordes, il propose un répertoire mêlant compositions personnelles et reprises, dans la tradition de la chanson française teintée de blues.

Ses influences se retrouvent dans des univers proches de Jacques Higelin, CharlÉlie Couture, Bill Deraime, Alain Bashung ou encore Renaud.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 lepari@mairie-tarbes.fr

English :

Former lead singer of the group Les Wanted in the 90s, he is now pursuing a solo career as a singer-songwriter.

A five-string guitarist, he offers a repertoire combining personal compositions and covers, in the tradition of blues-tinged French chanson.

His influences include the likes of Jacques Higelin, CharlÉlie Couture, Bill Deraime, Alain Bashung and Renaud.

