Concert « Raphaël BY » Bannalec

Concert « Raphaël BY » Bannalec mardi 8 juillet 2025 .

Concert « Raphaël BY »

Camping Les Genêts d’Or Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Raphaël BY, chanteur et musicien, reprend 4 décennies de musique pop. Avec sa guitare, son piano et ses bandes son, il vous interprétera 40 ans de hits internationaux et français.

Horaires à venir. .

Camping Les Genêts d’Or Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 54 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert « Raphaël BY » Bannalec a été mis à jour le 2025-06-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS