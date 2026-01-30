Concert Raphaël Feuillâtre Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concert Raphaël Feuillâtre

Mardi 7 avril 2026 à partir de 18h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Début : 2026-04-07 18:00:00

La guitare arrive à Aix avec Raphaël Feuillâtre, l’une des étoiles montantes de l’instrument. Son programme fait le grand écart de Couperin jusqu’à Piazzolla.

Né à Djibouti et formé en France, Raphaël Feuillâtre a commencé de faire parler de lui il y a une dizaine d’années et se produit aujourd’hui dans toutes les grandes salles mondiales. Sa discographie témoigne de la variété de son talent, qui le mène aussi bien vers la musique baroque de Bach et Rameau que vers les sérénades espagnoles, dans des transcriptions qui sont souvent de son propre fait.



Il met en regard pour son récital aixois des pièces baroques françaises et allemandes écrites à l’origine pour clavier (dont le Concerto BWV 972 de Bach, luimême arrangé d’un concerto pour violon de Vivaldi) et des œuvres espagnoles et sud-américaines. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Raphaël Feuillâtre, one of the guitar world’s rising stars is bringing his guitar to Aix this year. His programme spans everything from Couperin to Piazzolla.

