Concert : Raphael Rogiński Maison Heinrich Heine Paris

Raphael Rogiński est guitariste, compositeur, interprète,

improvisateur, agitateur et chercheur en folklore musical. Formé au jazz

et à la musique classique, il a également élargi sa formation à la

musicologie et à l’ethnomusicologie. Son jeu de guitare sur ses derniers

albums Talán (une ode à la mer Noire) et Žaltys est gracieux et

méditatif avec un clin d’œil au primitivisme américain. Pitchfork : « Au

fil des quinze dernières années, Rogiński a développé un style

singulier et incomparable à la guitare électrique solo. Son jeu est tout

en retenue, mais son doigté peut nous donner l’impression d’entendre

quatre mains qui travaillent en tandem ; il est parfois difficile de

croire qu’il n’y a pas d’overdubs (doubler une piste). »

« Talán » s’inspire d’un ancien mot scythe signifiant « peut-être »

et traduit une démarche musicale fondée sur la perte et la

transformation, mais aussi sur la patience. Nourries par sa fascination

pour la mer Noire, les compositions évoquent un voyage à la fois

géographique, spirituel et mythologique. L’album, au son volontairement

brut et intime, est le fruit de plusieurs années de travail.

Concert organisé par l’Institut Polonais de Paris, le Goethe-Institut

de Paris et la Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine.

Projet réalisé en marge d’une série d’événements autour du livre de

Raphaël Sigal « Géographie de l’oubli » (Robert Laffont, 2025), avec la

participation de Raphael Rogiński.

Venez écouter le dernier album solo du guitariste polonais Raphael Rogiński, Talán.

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/concert-raphael-roginski/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



