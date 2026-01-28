Concert : Raphael Rogiński Maison Heinrich Heine Paris
Raphael Rogiński est guitariste, compositeur, interprète,
improvisateur, agitateur et chercheur en folklore musical. Formé au jazz
et à la musique classique, il a également élargi sa formation à la
musicologie et à l’ethnomusicologie. Son jeu de guitare sur ses derniers
albums Talán (une ode à la mer Noire) et Žaltys est gracieux et
méditatif avec un clin d’œil au primitivisme américain. Pitchfork : « Au
fil des quinze dernières années, Rogiński a développé un style
singulier et incomparable à la guitare électrique solo. Son jeu est tout
en retenue, mais son doigté peut nous donner l’impression d’entendre
quatre mains qui travaillent en tandem ; il est parfois difficile de
croire qu’il n’y a pas d’overdubs (doubler une piste). »
« Talán » s’inspire d’un ancien mot scythe signifiant « peut-être »
et traduit une démarche musicale fondée sur la perte et la
transformation, mais aussi sur la patience. Nourries par sa fascination
pour la mer Noire, les compositions évoquent un voyage à la fois
géographique, spirituel et mythologique. L’album, au son volontairement
brut et intime, est le fruit de plusieurs années de travail.
Concert organisé par l’Institut Polonais de Paris, le Goethe-Institut
de Paris et la Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine.
Projet réalisé en marge d’une série d’événements autour du livre de
Raphaël Sigal « Géographie de l’oubli » (Robert Laffont, 2025), avec la
participation de Raphael Rogiński.
Venez écouter le dernier album solo du guitariste polonais Raphael Rogiński, Talán.
Le mercredi 28 janvier 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Tout public.
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/concert-raphael-roginski/
