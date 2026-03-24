Concert Raskan Beets LIEU DIT LA CALANQUE Saint-Fargeau

Concert Raskan Beets

LIEU DIT LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Du Reggae, parsemé de Dub, un peu de Cumbia, une pointe de Balkan, entre potes et ça donne Raskan Beets, un cocktail savoureux, nouveau-né sur la scène sud Essonne, ce groupe s’est construit autour d’apéro, de bon son et d’amitié. .

LIEU DIT LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Raskan Beets

L’événement Concert Raskan Beets Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)