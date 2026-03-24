Concert Raskan Beets LIEU DIT LA CALANQUE Saint-Fargeau
Concert Raskan Beets LIEU DIT LA CALANQUE Saint-Fargeau samedi 11 avril 2026.
Concert Raskan Beets
LIEU DIT LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Du Reggae, parsemé de Dub, un peu de Cumbia, une pointe de Balkan, entre potes et ça donne Raskan Beets, un cocktail savoureux, nouveau-né sur la scène sud Essonne, ce groupe s’est construit autour d’apéro, de bon son et d’amitié. .
LIEU DIT LA CALANQUE GUINGUETTE EN SCENE Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Raskan Beets
L’événement Concert Raskan Beets Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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