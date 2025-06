Concert Ratajazz Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes 28 juin 2025

Concert Ratajazz Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Samedi 28 juin, 11h00

concert jazz

Pour amorcer l’été, nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 juin, à 11h pour un concert gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-28T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T12:00:00.000+02:00

Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000