Concert – Ravage Palais des Arts et du Festival Dinard Dinard

Informations pratiques

Dinard

Concert – Ravage

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 21:30:00

Date(s) :

2027-04-03

L’amour fait des ravages, Ravage fait des chansons d’amour.

De l’amour qui vibre à celui qui fait mal. De l’amour propre à l’amour sale.

C’est tendre et c’est brûlant, C’est de la guimauve et du piment.

Ravage, c’est la rencontre de deux amoureux de l’amour en chansons. Aurélie Saada et Gaspard Royant. Un duo réuni autour des mêmes fétiches : les harmonies vocales entremêlées, les crooners à costume, les filles en bottes faites pour marcher. Deux voix, quatre mains, des couplets, des refrains qui veulent entrer dans vos coeurs et tout ravager.

Aurélie Saada, chanteuse, autrice-compositrice et réalisatrice a été la moitié du groupe à succès Brigitte et a tourné dans le monde entier. Gaspard Royant, chanteur, auteur-compositeur s’est fait connaître grâce au film d’Arnaud Desplechin Un Conte de Noël qui utilisait ses chansons. Il a sorti depuis 4 albums. Son style très inspiré des années 60 lui confère une place à part dans le paysage musical français.

Placement libre (assis)

Durée : 1 h

Tout public

Le samedi 03 avril 2027 à 20 h 30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Concert – Ravage Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme