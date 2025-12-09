Concert Ravel & Co à 2 pianos auditorium Karl Riepp Dole
Concert Ravel & Co à 2 pianos auditorium Karl Riepp Dole mardi 9 décembre 2025.
Concert Ravel & Co à 2 pianos
auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 18:30:00
fin : 2025-12-09 19:30:00
Date(s) :
2025-12-09
Rhapsodie Espagnole de M. Ravel Danses Symphoniques de L. Bernstein, deux œuvres qui magnifient les folklores espagnols et américains.
Pianos Delphine Peyrard et Jérôme Jehanno
Percussions Antonin Picardat .
auditorium Karl Riepp Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
English :
German : Concert Ravel & Co à 2 pianos
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Ravel & Co à 2 pianos Dole a été mis à jour le 2025-11-21 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE