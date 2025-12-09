Concert Ravel & Co à 2 pianos auditorium Karl Riepp Dole

Concert Ravel & Co à 2 pianos

auditorium Karl Riepp
Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand
Dole
Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09 19:30:00

2025-12-09

Rhapsodie Espagnole de M. Ravel Danses Symphoniques de L. Bernstein, deux œuvres qui magnifient les folklores espagnols et américains.

Pianos Delphine Peyrard et Jérôme Jehanno

Percussions Antonin Picardat .

auditorium Karl Riepp
Jardin de la Visitation, avenue Aristide Briand
Dole 39100
Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 82 00 45
crdmd@grand-dole.fr

Concert Ravel & Co à 2 pianos

