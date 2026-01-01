Concert RBF ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert RBF ZAC du Mont de Magny Gisors vendredi 16 janvier 2026.
Concert RBF
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Début : 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16
Blues/rock
Depuis plus de 30 ans, ces 3 musiciens talentueux partagent avec le public leur amitié et leur complicité musicale. Retrouvez Laurent Roubach (Catherine Lara, Lara Fabian…) à la guitare, Jacky Bouladoux (Renaud, Bill Deraime, le Grand Bleu) à la batterie, et Jean-Louis Foiret (Clyde Wright, Hervé Vilard…) à la basse. Un répertoire allant du blues au jazz moderne, en passant par le rock, les standards et la funk. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
