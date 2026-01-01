Concert RBF ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert RBF

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Blues/rock

Depuis plus de 30 ans, ces 3 musiciens talentueux partagent avec le public leur amitié et leur complicité musicale. Retrouvez Laurent Roubach (Catherine Lara, Lara Fabian…) à la guitare, Jacky Bouladoux (Renaud, Bill Deraime, le Grand Bleu) à la batterie, et Jean-Louis Foiret (Clyde Wright, Hervé Vilard…) à la basse. Un répertoire allant du blues au jazz moderne, en passant par le rock, les standards et la funk. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert RBF

L’événement Concert RBF Gisors a été mis à jour le 2026-01-12 par Vexin Normand Tourisme