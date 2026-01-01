Concert Reboot 109 rue Ernest Montusès Montluçon

Concert Reboot

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon Allier

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Soirée Rap Electro

109 rue Ernest Montusès 109 Le Guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18

Rap Electro evening

