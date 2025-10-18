Concert Reborn Tour Le Hangar Zéro Le Havre

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Concert Rock au Hangar Zéro !

Rendez-vous le 18 octobre 2025 à 20h pour une soirée 100% rock au rythme de la mini tournée de Misanthropy intitulé « Reborn Tour »

Au programme

– Foster Drive Du Rock à l’upercut droit dans la face, fleurtant les limites du Métal sans les dépasser.

– Misanthropy Rock Alternatif. C’est comme dans battle royal !

Le monde s’effondre, mais nos chants résonnent dans le vide.

Un lieu unique, deux groupes, une énergie brute à partager ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

