CONCERT Récicourt

Récicourt Meuse

Samedi 2026-05-09 19:00:00

2026-05-09 23:59:00

2026-05-09

Venez passer un moment musical avec le groupe New Caledonia dans une ambiance chaleureuse et rythmée.

Sur place, profitez de la buvette et de la petite restauration pour accompagner la soirée en toute convivialité dès 19h.

Une belle occasion de se retrouver et de vibrer au son de la musique !Tout public

Rue de l’Orme Récicourt 55120 Meuse Grand Est +33 6 87 34 05 96 barsbarsfestival@gmail.com

Come and enjoy a musical moment with the group New Caledonia in a warm and rhythmic atmosphere.

On-site refreshments and snacks will be available from 7pm.

A great opportunity to get together and enjoy the music!

