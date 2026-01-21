Concert Récit Place de l’Église de Gan Gan

Concert Récit Place de l’Église de Gan Gan dimanche 25 janvier 2026.

Place de l’Église de Gan Eglise Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Aurélie Samani et Nathalie Amat se produiront lors d’un concert au profit de France Alzheimer 64.
Entre récit et oeuvres musicales, Nathalie Amat à la flûte et Aurélie Samani au piano vous invitent à découvrir cette figure de l’histoire de la musique quelque peu oubliée. Mel Bonis, compositrice française, contemporaine de Ravel, au style très personnel, teinté à la fois de Belle époque et d’impressionnisme.   .

Place de l’Église de Gan Eglise Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 41 09  fapa@fapa64.com

