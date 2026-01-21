Concert Récit Place de l’Église de Gan Gan

Concert Récit

Place de l'Église de Gan, Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Aurélie Samani et Nathalie Amat se produiront lors d’un concert au profit de France Alzheimer 64.

Entre récit et oeuvres musicales, Nathalie Amat à la flûte et Aurélie Samani au piano vous invitent à découvrir cette figure de l’histoire de la musique quelque peu oubliée. Mel Bonis, compositrice française, contemporaine de Ravel, au style très personnel, teinté à la fois de Belle époque et d’impressionnisme. .

Place de l'Église de Gan Eglise Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

