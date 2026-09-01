CONCERT RÉCITAL DE GUITARES Argelliers
dimanche 20 septembre 2026 · Argelliers
Informations pratiques
Argelliers
CONCERT RÉCITAL DE GUITARES
2 Rue du Presbytère Argelliers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Enseignant-musicien à l’école de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles.
Enseignant-musicien à l’école de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles, porté par trois guitares emblématiques de la tradition espagnole la guitare baroque, la guitare romantique et la guitare classique. .
2 Rue du Presbytère Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68
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English : CONCERT RÉCITAL DE GUITARES
Laurent Vadkerti, a teacher and musician at the Vallée de l’Hérault Intermunicipal Music School, invites you on a musical journey through the centuries.
L’événement CONCERT RÉCITAL DE GUITARES Argelliers a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT