Informations pratiques

La Boissière

CONCERT RÉCITAL DE GUITARES

Saint-Martin La Boissière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Enseignant-musicien à l’école de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles.

Enseignant-musicien à l’École de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles, porté par trois guitares emblématiques de la tradition espagnole la guitare baroque, la guitare romantique et la guitare classique. .

Saint-Martin La Boissière 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68

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English : CONCERT RÉCITAL DE GUITARES

Laurent Vadkerti, a teacher and musician at the Vallée de l’Hérault Intermunicipal Music School, invites you on a musical journey through the centuries.

L’événement CONCERT RÉCITAL DE GUITARES La Boissière a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT