Informations pratiques

Pouzols

CONCERT RÉCITAL DE GUITARES

Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Enseignant-musicien à l’école de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles.

Laurent Vadkerti, récital de guitares enseignant-musicien à l’École de musique intercommunale de la Vallée de l’Hérault, Laurent Vadkerti vous invite à un voyage musical à travers les siècles, porté par trois guitares emblématiques de la tradition espagnole la guitare baroque, la guitare romantique et la guitare classique.

Au fil d’un programme riche en contrastes, chaque instrument dévoilera sa personnalité et ses couleurs sonores, offrant une succession d’ambiances où se mêlent émotion, virtuosité et poésie. Dans l’écrin des églises du territoire, les sonorités chaleureuses de la guitare dialogueront avec le patrimoine, invitant à une écoute sensible et contemplative.

Une belle occasion de redécouvrir ces édifices remarquables tout en se laissant porter par la richesse d’un répertoire intemporel. .

Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 67 87 68

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English : CONCERT RÉCITAL DE GUITARES

Laurent Vadkerti, a teacher and musician at the Vallée de l’Hérault Intermunicipal Music School, invites you on a musical journey through the centuries.

L’événement CONCERT RÉCITAL DE GUITARES Pouzols a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT