Concert Récital de piano à 4 mains Nuit des Églises – Tudeils 22 juin 2025 17:00

Corrèze

Début : 2025-06-22 17:00:00

Dans le cadre de la Nuit des Églises, l’église de Tudeils accueille un récital exceptionnel de piano à 4 mains, avec au programme des œuvres de Schubert, Brahms et Fauré, interprétées par deux pianistes talentueux, Cortese et Nathan Chazal.

Pour la 4ᵉ année consécutive, et en partenariat avec le Foyer Rural, Cortese, musicien habitant du village, revient enchanter son public dans ce lieu qu’il affectionne tant. Fidèle à son attachement au patrimoine musical, il partagera également sa passion pour Chopin, Schumann et Scriabine, dans un programme romantique, accessible et ouvert à tous.

Un moment de grâce et de partage, mêlant virtuosité, émotions et convivialité. Le Foyer Rural offrira un verre de l’amitié à l’issue du concert, pour prolonger cette parenthèse musicale sous les étoiles.

Concert tout public Participation libre Sans réservation ni placement .

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 37 38 79

