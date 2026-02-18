Concert- Recital de piano classique Impasse des Oies Die

Concert- Recital de piano classique

Impasse des Oies A l'angle de la rue Camille Buffardel et de la rue St Marcel Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

chômeurs RSA

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

2026-03-01

Récital de piano classique. Programme varié avec des oeuvres connues du répertoire, Bach, Chopin, Debussy et des compositeurs ou compositrices moins connus, Alkan, Mel Bonis et Clara Schumann

Impasse des Oies A l’angle de la rue Camille Buffardel et de la rue St Marcel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr

English :

Classical piano recital. A varied program featuring well-known works from the Bach, Chopin and Debussy repertoires, as well as lesser-known composers such as Alkan, Mel Bonis and Clara Schumann

