Concert- Recital de piano classique Impasse des Oies Die dimanche 1 mars 2026.
Impasse des Oies A l'angle de la rue Camille Buffardel et de la rue St Marcel Die Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
chômeurs RSA
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 18:30:00
Récital de piano classique. Programme varié avec des oeuvres connues du répertoire, Bach, Chopin, Debussy et des compositeurs ou compositrices moins connus, Alkan, Mel Bonis et Clara Schumann
.
Impasse des Oies A l’angle de la rue Camille Buffardel et de la rue St Marcel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 79 09 56 helene.bellanger@free.fr
English :
Classical piano recital. A varied program featuring well-known works from the Bach, Chopin and Debussy repertoires, as well as lesser-known composers such as Alkan, Mel Bonis and Clara Schumann
