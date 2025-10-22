Concert | Recital de piano de BACH à Art TATUM Saint-Paul-de-Tartas

L'eglise de Saint Paul de Tartas Saint-Paul-de-Tartas Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

2025-10-22 18:30:00

Ce récital aura lieu à l’église de Saint-Paul-de-Tartas (43) avec la présence de Fabrice EULRY, maître incontesté du piano, généreux, avec des oeuvres de Bach à l’Art Tatum (ambiance de piano Baroque en Swing), et des surprises sont annoncées.

English :

This recital will take place in the church of Saint-Paul-de-Tartas (43) with the presence of Fabrice EULRY, undisputed master of the piano, generous, with works from Bach to Art Tatum (Baroque piano atmosphere in Swing), and surprises are announced.

German :

Dieses Recital findet in der Kirche von Saint-Paul-de-Tartas (43) statt, mit der Anwesenheit von Fabrice EULRY, einem unbestrittenen Meister des Klavierspiels, großzügig, mit Werken von Bach bis Art Tatum (Stimmung von Barockklavier bis Swing), und Überraschungen sind angekündigt.

Italiano :

Questo recital si svolgerà nella chiesa di Saint-Paul-de-Tartas (43) con la presenza di Fabrice EULRY, maestro indiscusso del pianoforte, generoso, con opere da Bach ad Art Tatum (atmosfera del pianoforte barocco in Swing), e si annunciano sorprese.

Espanol :

Este recital tendrá lugar en la iglesia de Saint-Paul-de-Tartas (43) con la presencia de Fabrice EULRY, maestro indiscutible del piano, generoso, con obras de Bach a Art Tatum (atmósfera de piano barroco en Swing), y se anuncian sorpresas.

