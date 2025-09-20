Concert : récital de piano – Maki Namekawa sur un programme de Philip Glass Eglise Saint-Denis Lyons-la-Forêt

Concert : récital de piano – Maki Namekawa sur un programme de Philip Glass Samedi 20 septembre, 20h30 Eglise Saint-Denis Eure

Catégorie 1 : 45 €

Classique 2 : Adultes – 25 € / Jeunes – 15 € / Enfants – 10 €

Catégorie 3 : Adultes – 18 € / Jeunes – 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Le samedi 20 septembre, la grande pianiste japonaise Maki Namekawa nous fera l’honneur de venir jouer sous les voûte centenaires de l’église médiévale Saint-Denis de Lyons-la-Forêt, inscrite aux monuments historique.

Maki Namekawa est l’une des plus grandes interprètes néoclassique au monde. Figure internationalement saluée sur les plus grandes scènes au monde, elle interprètera les 20 Sonates pour Piano de son ami Philip Glass, compositeur d’opéra vivant le plus joué au monde, et immense figure de la musique néoclassique.

Le tout, dans le cadre magique et historique de l’église Saint-Denis ed Lyons-la-Forêt, l’un des « plus beaux villages de France ».

Eglise Saint-Denis Rue de l'église, 27480 Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie Une église Sainte-Denis est attestée à Lyons par une charte de 1050, mais l'édifice actuel date en grande partie de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, avec cependant quelques éléments du XII et XIIIe siècles. Certains des murs présentent un appareil en grès et de silex.

L’église est remarquable par son choeur, unique dans le canton formé de trois corps de bâtiments parallèles couverts de toit à deux versants.

L’église abrite un riche mobilier : stalle du XVIIe et XVIIIe siècles, statues et lutrins du XVIIe siècle, tableaux du XVIIIe siècle. Une Education de la Vierge du XVIème siècle surplombe le portail occidental.

L’église Saint-Denis de Lyons est inscrite à l’ISMH depuis 1926.

© Andreas H Bitesnich